Пять человек пострадали в жутком ДТП под Евпаторией

«По предварительным данным, в 20:30 на автодороге “Евпатория-Мирный”, вблизи села Приветное, водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем “Шевроле Лачетти”, при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулся с автомобилем “Део Сенс” под управлением водителя 1974 года рождения», — говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель и пассажир, 2010 года рождения, автомобиля «Део», а также водитель и 2 пассажира автомобиля «Шевроле» получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение, добавили в ГАИ.
Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Сакский» проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует ход проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.