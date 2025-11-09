Пять человек пострадали в жутком ДТП под Евпаторией

«По предварительным данным, в 20:30 на автодороге “Евпатория-Мирный”, вблизи села Приветное, водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем “Шевроле Лачетти”, при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулся с автомобилем “Део Сенс” под управлением водителя 1974 года рождения», — говорится в сообщении.