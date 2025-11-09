Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Докшицком районе при пожаре погиб мужчина

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Докшицком районе при пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Источник: AP 2024

8 ноября в 18.56 спасателям сообщили о пожаре в жилом доме в агрогородке Волколата Докшицкого района по ул. Садовой. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1976 года рождения.

Причины пожара и гибели устанавливаются. −0-