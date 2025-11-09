В Докшицком районе при пожаре погиб мужчина

8 ноября в 18.56 спасателям сообщили о пожаре в жилом доме в агрогородке Волколата Докшицкого района по ул. Садовой. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1976 года рождения.
Причины пожара и гибели устанавливаются. −0-
