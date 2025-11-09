Устроившего взрыв газа в Уфе мужчину признали невменяемым

Как сообщало агентство «Башинформ», взрыв газовоздушной смеси в квартире на втором этаже произошёл в октябре 2024 года. 66-летний житель убрал заглушку с газовой трубы, чтобы убить соседа. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Силой взрыва в квартире выбило окна, то же самое произошло в подъезде и в кухне соседей сверху. В ЧП пострадали сам «автор» взрыва, у него были ожоги, и 31-летняя женщина, находившаяся в его квартире, она получила осколочное ранение ноги.