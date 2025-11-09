Ричмонд
Устроившего взрыв газа в Уфе мужчину признали невменяемым

66-летнего жителя многоквартирного дома на улице Ладыгина, который устроил взрыв газа ради убийства соседа, признали невменяемым.

Источник: Башинформ

Об этом сообщает ТГ-канал «Честный репортаж» со ссылкой на карточку суда. Ему назначили принудительное психиатрическое лечение.

Как сообщало агентство «Башинформ», взрыв газовоздушной смеси в квартире на втором этаже произошёл в октябре 2024 года. 66-летний житель убрал заглушку с газовой трубы, чтобы убить соседа. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Силой взрыва в квартире выбило окна, то же самое произошло в подъезде и в кухне соседей сверху. В ЧП пострадали сам «автор» взрыва, у него были ожоги, и 31-летняя женщина, находившаяся в его квартире, она получила осколочное ранение ноги.

Спустя год подрядчик завершил ремонт дома. Жители также получили единовременную выплату в 20 тысяч рублей, как компенсацию. Кроме того, рассматривается возможность предоставления жильцам льгот в виде скидки по оплате коммунальных услуг, отсрочки или рассрочки оплаты коммунальных платежей, в том числе погашения задолженности по оплате.