В Молдове обстреляли у собственного дома кандидата на пост мэра города Леова, который критикует ПАС: «Расцениваю это как попытку запугивания»

«К счастью, ни я, ни члены моей семьи не пострадали. Cообщил в службу 112 и дал показания сотрудникам Леовской инспекции полиции, а также подал заявление с целью расследования обстоятельств произошедшего. Гильзы от двух пуль были обнаружены на месте происшествия. Расцениваю это как попытку запугивания меня, как кандидата на пост мэра города Леова, и совместно со следственными органами приложу все усилия для установления виновных и привлечения их к ответственности», — написал Бужорян.