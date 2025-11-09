В Молдове обстреляли у собственного дома кандидата на пост мэра города Леова, который критикует ПАС: «Расцениваю это как попытку запугивания»

Стрельба произошла возле дома кандидата в примары города Леова Александра Бужоряна.
По его словам, накануне в 22.30 у его дома стояла неизвестная машина. Он вышел из дома и услышал разговоры, после чего прозвучало два выстрела. Затем машина на высокой скорости уехала в сторону выезда из города.
«К счастью, ни я, ни члены моей семьи не пострадали. Cообщил в службу 112 и дал показания сотрудникам Леовской инспекции полиции, а также подал заявление с целью расследования обстоятельств произошедшего. Гильзы от двух пуль были обнаружены на месте происшествия. Расцениваю это как попытку запугивания меня, как кандидата на пост мэра города Леова, и совместно со следственными органами приложу все усилия для установления виновных и привлечения их к ответственности», — написал Бужорян.
Бужорян входит в партию Лига городов и коммун (LOC), к которой также присоединилась Елена Драгалин, мать бывшей главы Антикоррупционной прокуратуры Молдовы и влиятельная фигура среди молдавской диаспоры на Западе. Члены этой партии активно критиковали правящую PAS.
Напомним, в Леова местные выборы пройдут 16 ноября, как и в еще нескольких населенных пунктах страны, сообщают rusputnikmd_2.