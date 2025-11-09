Наркотики в денежных купюрах обнаружены у нижегородца

У него изъяли сверток из денежных купюр с, как показала экспертиза, наркотическим веществом внутри массой 1 гр.
Как сообщает пресс-служба областному ГУ МВД России, в Канавинском районе Нижнего Новгорода сотрудники 5 отдела УКОН в рамках реализации оперативной информации задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
