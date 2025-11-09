Ричмонд
В Миассе 13-летний подросток жестоко избил сверстника на камеру

МИАСС, 9 ноября, ФедералПресс. В Челябинской области школьник подвергся жестокому избиению со стороны ровесника. Инцидент был снят на видео. Следователи проводят по данному факту проверку.

«В ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена публикация с видео, согласно которому 13-летний школьник, находясь на территории одного из образовательных учреждений города Миасса, применяет насилие в отношении сверстника», — рассказали в региональном управлении СК.

Нападавший бил и пинал ребенка по телу и голове. Другие школьники стали очевидцами избиения. Однако, судя по кадрам, они не попытались разнять дерущихся, а лишь стали комментировать происходившее. Один из свидетелей снял инцидент на камеру мобильного телефона. Когда ролик оказался в Сети, он привлек внимание правоохранителей.

Сейчас проводится доследственная проверка по статье о халатности.

Ранее «ФедералПресс» писал о жестоком избиении школьника в хабаровском селе Булава. Сверстники сначала запугивали мальчика игрушечным пистолетом, а после этого стали наносить удары.