Дети, пострадавшие в ДТП на Крымском мосту, находятся в тяжелом состоянии

Десятилетний мальчик и двенадцатилетняя девочка, получившие травмы в результате аварии на Крымском мосту, госпитализированы в больницу в Керчи. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе крымского минздрава.
В настоящее время их состояние оценивается как тяжелое.
Авария случилась, напомним, 8 ноября. Водитель автомобиля «Мерседес Бенц», совершив обгон пассажирского автобуса по маршруту «Краснодар — Севастополь», не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.
В результате столкновения водитель и пассажир легковушки погибли на месте, а двое детей были госпитализированы.
Расследование обстоятельств аварии находится на контроле прокуратуры РК совместно с Южной транспортной прокуратурой.