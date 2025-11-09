В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Крымском мосту детей

Ранее в этот же день сообщалось, что в результате ДТП в Керчи погибли два человека, еще два пострадали. Уточняется, что водитель Mercedes, осуществляя обгон пассажирского автобуса на автомобильной части Крымского моста автодороги Новороссийск — Керчь, не справился с управлением, из-за чего транспортное средство совершило наезд на бетонное ограждение.