В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Крымском мосту детей

Дети, которые пострадали в результате ДТП на Крымском мосту, госпитализированы в больницу Керчи, состояние детей тяжелое. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе крымского минздрава.

Источник: РИА "Новости"

Несовершеннолетние — 10-летний мальчик и 12-летняя девочка — были доставлены в Керченскую больницу № 1 имени Н. И. Пирогова. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

«Несовершеннолетние 2015 года рождения и 2013 года рождения госпитализированы в ГБУЗ РК “Керченская больница № 1 имени Н. И. Пирогова”. В настоящее время их состояние оценивается как тяжелое», — приводит заявление ведомства «РИА Новости».

Ранее в этот же день сообщалось, что в результате ДТП в Керчи погибли два человека, еще два пострадали. Уточняется, что водитель Mercedes, осуществляя обгон пассажирского автобуса на автомобильной части Крымского моста автодороги Новороссийск — Керчь, не справился с управлением, из-за чего транспортное средство совершило наезд на бетонное ограждение.

