Признали невменяемым: уфимца, устроившего взрыв дома, чтобы убить соседа, отправили на принудительное лечение

Напомним, инцидент произошел в прошлом году: утром 13 октября в третьем подъезде дома № 13/1 по улице Ладыгина прогремел взрыв. Как выяснилось позже, 66-летний мужчина в собственной квартире убрал заглушку с газовой трубы и спровоцировал утечку газа. Всё ради того, чтобы убить соседа, который его побил. В ЧП пострадали два человека: сам злоумышленник и женщина, которая была у него в квартире. Сосед же, которому собирался отомстить неадекватный мужчина, уцелел. СК завел на виновника взрыва уголовное дело о покушении на убийство.