В Таганроге восстановили электроснабжение большей части потребителей

«Специалисты… продолжают восстанавливать электроснабжение небольшой части потребителей Таганрога. Уже восстановлено электроснабжение большей части потребителей, попавших в зону локального технологического нарушения, по резервным схемам электроснабжения», — говорится в сообщении.
По словам Камбуловой, организованные ремонтные работы позволят оперативно обеспечить электроэнергией оставшихся обесточенных потребителей в течение двух часов.
В воскресение Камбулова сообщала, что по информации ПАО «Россети», произошло аварийное отключение высоковольтной линии, в ряде районов Таганрога отсутствует электроснабжение.
По словам Камбуловой, аварийные бригады уже работают и прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии. Устранить аварийную ситуацию планируется в течение двух часов, уточняла глава города.
Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей Таганрога в Ростовской области, оставшихся без электроснабжения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщали в пресс-службе ведомства.