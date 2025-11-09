Ричмонд
В Таганроге восстановили электроснабжение большей части потребителей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя — РИА Новости. Восстановлено электроснабжение большей части потребителей в Таганроге Ростовской области, оставшихся без света из-за аварийного отключения высоковольтной линии, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Специалисты… продолжают восстанавливать электроснабжение небольшой части потребителей Таганрога. Уже восстановлено электроснабжение большей части потребителей, попавших в зону локального технологического нарушения, по резервным схемам электроснабжения», — говорится в сообщении.

По словам Камбуловой, организованные ремонтные работы позволят оперативно обеспечить электроэнергией оставшихся обесточенных потребителей в течение двух часов.

В воскресение Камбулова сообщала, что по информации ПАО «Россети», произошло аварийное отключение высоковольтной линии, в ряде районов Таганрога отсутствует электроснабжение.

По словам Камбуловой, аварийные бригады уже работают и прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии. Устранить аварийную ситуацию планируется в течение двух часов, уточняла глава города.

Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей Таганрога в Ростовской области, оставшихся без электроснабжения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщали в пресс-службе ведомства.