МИД: пострадавшая в ДТП в Таиланде белоруска находится в стабильном состоянии

МИД сообщил о стабильном состоянии белоруски, пострадавшей в ДТП в Таиланде.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска, которая в результате ДТП в Таиланде попала в клинику, находится в стабильном состоянии и получает необходимую медицинскую помощь, сообщает БелТА со ссылкой на МИД.

Посольство Беларуси во Вьетнаме, которое защищает также интересы граждан Беларуси и в Таиланде, находится в постоянном контакте с местными властями и медицинским учреждением. 9 ноября пострадавшую женщину посетил работник почетного консульства Беларуси в Бангкоке, который ознакомился с условиями пребывания пострадавшей и побеседовал с врачами.

«Гражданка находится под наблюдением врачей в стабильном состоянии и получает необходимую медицинскую помощь», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве и отметили, что посольство находится на связи с родственниками женщины и будет отслеживать развитие ситуации.

Ранее мы сообщали, что пять белорусов пострадали в жестком ДТП с автобусом в Таиланде 6 ноября. И одна из пострадавших была госпитализирована в отделение интенсивной терапии больницы провинции Канчанабур (здесь подробнее).

