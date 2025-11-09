«Отдала все до последней копейки»: женщина потеряла миллионы из-за, поверив «сотрудникам банка»

30-летняя жительница Саратова стала жертвой мошеннической схемы и лишилась колоссальной суммы в два миллиона рублей. Об этом сообщает Саратов24 со ссылкой региональное управлении МВД. Кошмар для женщины начался 3 октября и длился целый месяц. Мошенники связались с ней через мессенджеры и представились сотрудниками банка.
— Под предлогом «спасения» аккаунта на Госуслугах и защиты имущества они убедили потерпевшую в необходимости перевести все свои деньги на «безопасные» счета, — пояснили в пресс-службе полиции.
Началось все с перевода 440 тысяч рублей, а затем, под давлением и манипуляциями, она отдала еще около 1,5 миллиона. Только когда на ее счетах не осталось ни копейки, женщина осознала масштабы обмана. По данному факту полицейские завели уголовное дело.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что жителя столицы Приангарья осудили на 6,5 лет за террористические призывы в сети.