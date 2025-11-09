«Отдала все до последней копейки»: женщина потеряла миллионы из-за, поверив «сотрудникам банка»

Началось все с перевода 440 тысяч рублей, а затем, под давлением и манипуляциями, она отдала еще около 1,5 миллиона. Только когда на ее счетах не осталось ни копейки, женщина осознала масштабы обмана. По данному факту полицейские завели уголовное дело.