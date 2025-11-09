Ричмонд
Сотрудника компании задержали за кражу 135 млн руб. из офиса в Москве

Сотрудники уголовного розыска задержали 52-летнего москвича по подозрению в хищении из офиса организации денежных средств в особо крупном размере, сообщила пресс-служба управления внутренних дел по Центральному административному округу.

Источник: РИА "Новости"

«Предварительно установлено, что фигурант, являясь работником компании и находясь в офисе на набережной Академика Туполева, открыл ключом сейф и похитил деньги, принадлежащие генеральному директору организации, после чего скрылся на автомобиле. Материальный ущерб составил 135 млн руб. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники уголовного розыска в городе Владимире задержали подозреваемого — 52-летнего жителя столицы. В его автомобиле полицейские обнаружили похищенные деньги. Они изъяты и будут возвращены законному владельцу. Установлено, что злоумышленник имел свободный доступ в офис компании и к ключам от сейфа», — говорится в сообщении.

В отношении фигуранта возбуждено дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемый заключен под стражу, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.