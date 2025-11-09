Названа возможная причина ДТП в Москве с бизнесменом Долгих

ДТП на 1-м км Международного шоссе произошло в ночь на 9 ноября. Автомобиль Lamborghini врезался в дорожное ограждение, затем опрокинулся и загорелся. В результате аварии погибли два человека, еще двое пострадали. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в ДТП погиб криптобизнесмен Алексей Долгих.