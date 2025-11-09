Ричмонд
Названа возможная причина ДТП в Москве с бизнесменом Долгих

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Превышение допустимой скорости движения могло стать причиной ДТП на Международном шоссе на севере Москвы, в котором погиб криптобизнесмен Алексей Долгих. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Среди возможных причин ДТП рассматривается превышение допустимой скорости движения. Сейчас специалисты работают, точная причина будет установлена в ходе разбирательства», — сказал собеседник агентства.

ДТП на 1-м км Международного шоссе произошло в ночь на 9 ноября. Автомобиль Lamborghini врезался в дорожное ограждение, затем опрокинулся и загорелся. В результате аварии погибли два человека, еще двое пострадали. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в ДТП погиб криптобизнесмен Алексей Долгих.