Пенсионерка в Москве лишилась почти 30 млн руб. после звонка мошенников

«Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником компании, оказывающей услуги связи, и сообщил, что имеются ошибки в паспортных данных и их нужно ему продиктовать. Также аферист заверил, что после корректировки информации будет произведен перерасчет и она не будет платить за телефон шесть месяцев. Введенная в заблуждение пенсионерка поверила и продиктовала незнакомцу свои персональные данные, после чего разговор прервался. Затем начался второй этап мошеннической схемы. В дело вступила лжесиловик, которая, угрожая привлечением к уголовной ответственности, убедила пострадавшую передать более 600 тыс. руб. курьеру», — говорится в сообщении.