Пожар в Ватре: с огнем боролись три десятка пожарных, эвакуировали 15 человек

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Сильный пожар произошел в воскресенье в пригороде Кишинева, городе Ватра, во временном общежитии предприятия по производству асфальта.
Как сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), звонок в единую неотложную службу 112 поступил утром 9 ноября. В населенный пункт были направлены несколько бригад спасателей и пожарных.
«Прибыв на место, пожарные установили, что пламя охватило контейнерные домики, предназначенные для временного проживания сотрудников. До прибытия спасательных команд из пострадавшего здания площадью 240 квадратных метров было эвакуировано 15 человек», — сообщили в ГИЧС.
На месте был создан штаб, в тушении огня было задействовано восемь единиц техники с личным составом из 30 спасателей и пожарных.
Благодаря оперативным и эффективным действиям спасательных команд огонь не распространился, и был защищен соседний объект, который не пострадал от огня.
Пожар был оперативно локализован, через некоторое время повышенная степень опасности была снята, спустя примерно час пожар был полностью ликвидирован.
Как сообщили в ГИЧС, к счастью, обошлось без жертв. Жертв не было. Причина и обстоятельства возникновения пожара будут установлены специалистами.