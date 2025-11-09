Первая крупная ТЭС на биомассе получила повреждения на Украине

Повреждение первой на Украине крупной теплоэлектростанции, работающей на биомассе, произошло на фоне масштабных атак на энергетическую инфраструктуру страны. Ранее сообщалось о полном прекращении генерации электроэнергии государственными ТЭС, значительных повреждениях электростанций в Харьковской, Киевской и других областях, а также о перебоях с электроснабжением в ряде городов Украины.