На Украине повреждена первая в стране крупная ТЭС на биомассе

В ночь на субботу российские военные нанесли удар возмездия в ответ на террористические атаки ВСУ на гражданские объекты. Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», они поразили предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу.