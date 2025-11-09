Гигантская волна смыла людей с пирса на Канарах, одна женщина погибла

Сильные волны были отмечены и в районе Санта-Крус-де-Тенерифе. Там стихия также привела к трагическим последствиям — погибли двое мужчин. По данным местных СМИ, спасательные службы работали в усиленном режиме, однако погодные условия осложняли поисковые мероприятия и оказание помощи пострадавшим. Специалисты отмечают, что подобные штормы для этого региона не редкость, особенно в переходный сезон, когда сильные порывы ветра приводят к мощному волнению моря.