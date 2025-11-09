В аварии с Lamborghini пропал принадлежавший погибшему криптобизнесмену чихуахуа

Теперь родные Долгих верят, что собака каким-то образом осталась в живых и может находиться недалеко от места аварии, в районе съезда с Международного на Ленинградское шоссе. Семья погибшего обращается к свидетелям аварии и тем, кто мог видеть черно-белую собаку в этом районе, с просьбой сообщить им любую информацию, говорится в публикации.