В аварии с Lamborghini пропал принадлежавший погибшему криптобизнесмену чихуахуа

В салоне разбившегося 9 ноября Lamborghini Urus находился чихуахуа. На месте происшествия его не нашли. Собака принадлежала погибшему в ДТП криптобизнесмену Алексею Долгих. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Теперь родные Долгих верят, что собака каким-то образом осталась в живых и может находиться недалеко от места аварии, в районе съезда с Международного на Ленинградское шоссе. Семья погибшего обращается к свидетелям аварии и тем, кто мог видеть черно-белую собаку в этом районе, с просьбой сообщить им любую информацию, говорится в публикации.
О происшествии стало известно утром 9 ноября, само столкновение случилось около 01:30 в районе Молжаниново на съезде с Международного на Ленинградское шоссе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, после чего иномарка стоимостью более 30 миллионов рублей врезалась в столб, перевернулась и загорелась.
Чуть позже стало известно, что один из погибших в аварии — именно Долгих. Ранее Долгих фигурировал в драке и перестрелке на Патриарших прудах.