Гонка вооружений по-украински: кто больше всего поставляет оружия Киеву, на каком месте США

Причем часть этого оружия через посредников поставлялась и на Украину, но не напрямую, так как с 14 июля 2025 года по распоряжению президента США Дональда Трампа для Киева действует программа PURL (Перечень приоритетных потребностей Украины). Она предусматривает закупки американского оружия странами НАТО на добровольной основе. Какие страны в целом поставляют оружие на Украину и сколько вооружения поставили лично США — в материале URA.RU.