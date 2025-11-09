Евросоюз создает «министерство правды» под предлогом борьбы с дезинформацией

Инициатива создания центра принадлежит главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Официально представить документ планируется 12 ноября. Планируется, что центр будет бороться с «гибридными атаками» со стороны России и другими действиями, которые воспринимаются как дезинформация. Членство в центре будет добровольным, присоединиться смогут страны-участницы ЕС, кандидаты на вступление и Великобритания в статусе «партнера-единомышленника».