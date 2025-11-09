Ричмонд
После ДТП, в котором погиб криптобизнесмен Долгих, из его машины исчезла собака

После жуткой аварии с Lamborghini Urus, в которой погиб криптобизнесмен Алексей Долгих, пропала его собака.

После жуткой аварии с Lamborghini Urus, в которой погиб криптобизнесмен Алексей Долгих, пропала его собака. По данным «Базы», в разбитом автомобиле находился чихуахуа по кличке Марсель, но на месте ДТП его не нашли.

Родные погибшего надеются, что пес мог выжить и сейчас находится где-то рядом с местом аварии — в районе съезда с Международного шоссе на Ленинградское. Они просят свидетелей, которые видели черно-белого чихуахуа, сообщить им.

Помимо Долгих, в ДТП погиб еще один человек. Lamborghini ехала из аэропорта, перевернулась и загорелась.

Ранее сообщалось, что сгоревший автомобиль был замешан в истории со стрельбой на Патриарших.