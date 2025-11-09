Ричмонд
Один человек погиб в ДТП с перевёртышем на набережной в Петербурге

Смертельное ДТП с перевёрнутым автомобилем случилось на Малоохтинской набережной в Красногвардейском районе Петербурга. В аварии участвовали три машины.

Источник: Life.ru

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает о ДТП с участием транспортных средств марок «Шевроле», «Хонда» и «Киа». В результате аварии зафиксирована гибель одного человека.

«По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, ещё двое получили тяжелые травмы», — говорится в сообщении ведомства.

Из-за крупной аварии на дороге образовался затор. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий ДТП, по факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП на Крымском мосту, когда водитель Mercedes при обгоне автобуса столкнулся с бетонным ограждением. Прокуратура Крыма совместно с Южной транспортной прокуратурой проводит проверку по факту аварии для установления всех обстоятельств случившегося.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

