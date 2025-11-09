Один человек погиб в ДТП с перевёртышем на набережной в Петербурге

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП на Крымском мосту, когда водитель Mercedes при обгоне автобуса столкнулся с бетонным ограждением. Прокуратура Крыма совместно с Южной транспортной прокуратурой проводит проверку по факту аварии для установления всех обстоятельств случившегося.