Нашел в России второй дом и свое призвание: кто такой афганец Рафи Джабар, которого лично поддержал Путин

Рафи Джабар родился в Афганистане в 1978 году. Его жизнь с самого начала была омрачена войной: когда ему было всего два года, моджахеды убили его отца, а в семь лет он лишился матери. Эта трагедия, однако, открыла для него путь в Советский Союз. В рамках специальной программы детей, чьи родители погибли в конфликте, отправляли в советские интернаты для получения образования и профессии.