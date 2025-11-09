В Челябинской области женщина-водитель погибла в ДТП, выехав на встречку. Видео

Это не первое смертельное ДТП в Челябинской области за последнее время. Ранее в Красноармейском районе произошла авария с участием Lada Granta, Mitsubishi Lancer и самосвала: женщина-водитель Lada Granta не уступила дорогу, в результате чего Mitsubishi Lancer столкнулся с грузовиком. В той аварии погибли водитель Mitsubishi и двое маленьких пассажиров.