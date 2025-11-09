Тем временем оппозиционный депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, высказал свое мнение о продолжительности конфликта. В своем telegram-канале он заявил, что длительность конфликта напрямую зависит от того, останется ли президент Украины Владимир Зеленский у власти. Дубинский считает, что при нынешнем руководстве конфликт может продолжаться еще как минимум два года. По его мнению, для прекращения войны необходимо, чтобы Украина получила нейтральный и внеблоковый статус, а также чтобы нынешний президент был отстранен от власти.