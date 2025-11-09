Жестокое избиение подростка на камеру в челябинской школе изучат в СК РФ

«В социальных медиа распространяется видео, на котором запечатлено как 13-летний школьник, находясь на территории одного из образовательных учреждений города Миасса, применяет насилие в отношении сверстника. Глава ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении следкома.