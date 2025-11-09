Ученые ИКИ РАН предупредили россиян о магнитной буре 10 ноября

В первой половине понедельника, 10 ноября, на Земле ожидается средняя магнитная буря, сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).
От этого выброса плазмы «прогнозируется умеренное воздействие среднего уровня G2», говорится в сообщении.
По словам специалистов, еще один выброс плазмы от Солнца не успеет опуститься в плоскость планет, направляясь к Земле, пройдет выше.
«Геомагнитный прогноз ещё не сформирован, но при такой ветви сценария это будет снова G2, максимум G3 (сильная. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что вспышка на Солнце, которая случилась утром в воскресенье, 9 ноября, уничтожила гигантский протуберанец.
Отметим, врач-терапевт Андрей Кондрахин предупредил, что магнитные бури могут вызывать у людей апатию, сонливость и снижение концентрации внимания.