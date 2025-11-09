На певицу Наоко составили административные протоколы за несогласованный концерт

Уличная певица Диана Логинова, известная под псевдонимом Наоко, и один из ее музыкантов, Александр Орлов, которые уже дважды подвергались административному аресту за проведение несогласованных выступлений, получили новые административные протоколы по статье об организации массового одновременного скопления граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.
— В понедельник Логинову и Орлова доставят в суд по еще одному протоколу по статье 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка — прим. «ВМ»), — сказал источник РИА Новости.
Официального комментария от правоохранительных органов относительно нового протокола в отношении Логиновой пока нет.
Логинова — 18-летняя студентка музыкального училища имени Римского-Корсакова и вокалистка уличной группы «Стоптайм» из Петербурга. Девушку задержали 15 октября, после чего ей пришлось провести ночь в отделении полиции. Впоследствии Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Наоко на 13 суток. Затем, 28 октября, силовики вновь арестовали Наоко за организацию массового мероприятия без предварительного согласования.