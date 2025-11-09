На певицу Наоко составили административные протоколы за несогласованный концерт

Уличная певица Диана Логинова, известная под псевдонимом Наоко, и один из ее музыкантов, Александр Орлов, которые уже дважды подвергались административному аресту за проведение несогласованных выступлений, получили новые административные протоколы по статье об организации массового одновременного скопления граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.