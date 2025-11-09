Британского премьера призвали меньше путешествовать из-за проблем в стране

Согласно данным социологического исследования компании Ipsos, опубликованным 28 октября в The Daily Telegraph, только 20% респондентов одобряют деятельность лидера Лейбористской партии, в то время как 60% выражают к ней негативное отношение. Кроме того, впервые политик от правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж опередил Стармера по уровню доверия и стал тем, кого большинство британцев хотели бы видеть на посту главы правительства.