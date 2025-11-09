На трассе в Курганской области полыхал грузовик с прицепом

В Курганской области пожары транспортных средств происходят с некоторой регулярностью. Ранее в регионе были зафиксированы возгорания легкового автомобиля в СНТ «Синтез 2» и Niva Chevrolet в Заозерном районе Кургана, причиной которых также стали неисправности. Кроме того, фиксировались пожары, связанные с коротким замыканием и поджогами.