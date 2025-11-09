Сотни человек пропали без вести после затопления судна у берегов Малайзии

Около границы Малайзии и Таиланда затонуло судно с мигрантами, в результате сотни человек пропали без вести, передает Reuters.
«Судно с членами общины рохинджа из Мьянмы затонуло недалеко от границы Таиланда и Малайзии. Сотни людей пропали без вести, семеро погибли, 13 человек спасены», — сказано в публикации.
По данным агентства, изначально люди поднялись на борт большого судна. Однако затем их попросили пересесть на три лодки меньшего размера. Каждая из них перевозила около 100 человек. За счет этого мигрантов не должна была обнаружить береговая охрана при приближении к Малайзии. Сейчас специалисты продолжают поисково-спасательные работы.
