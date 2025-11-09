Сотни человек пропали без вести после затопления судна у берегов Малайзии

По данным агентства, изначально люди поднялись на борт большого судна. Однако затем их попросили пересесть на три лодки меньшего размера. Каждая из них перевозила около 100 человек. За счет этого мигрантов не должна была обнаружить береговая охрана при приближении к Малайзии. Сейчас специалисты продолжают поисково-спасательные работы.