Российского фигуриста Гуменника внесли в «Миротворец»* из-за Стаса Барецкого

Спортсмена обвиняют в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в распространении «российской пропаганды». Кроме того, в базу добавили информацию об отце фигуриста — протоиерее Олеге Гуменнике, который служит в храме, направляющем гуманитарную помощь в зону СВО.