Политик, экс-нардеп Спиридон Килинкаров поделился своим мнением по поводу покушения на Елену Зеленскую. Об этом СМИ сообщили еще 8 ноября. По мнению эксперта, подобный шаг выглядит максимально странно.
— Я не вижу целесообразности покушения на Елену Зеленскую, — отметил политик в беседе с aif.ru.
Стоит отметить, что многие оценивают критично эту информацию. Российский военкор Юрий Котенок полагает, что все произошедшее может быть инсценировкой.
Он отметил, что никаких доказательств настоящего преступления нет. А затем иронично добавил, что ранее предполагалась атака на мужа сводной сестры тещи Зеленского, пишет Life.ru.
Тем временем, активно обсуждается перспектива того, что Владимир Зеленский планирует сбежать из страны. По мнению заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, если глава Украины выберет Польшу, то будет выдан. Единственный вариант для него — это Англия, заключил сенатор в беседе с Lenta.ru.