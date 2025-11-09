В Турции рассказали о поисках пропавшей россиянки Ирины Киселевой

В турецкой Анталье продолжаются поиски 41-летней Ирины Киселевой из Санкт-Петербурга, пропавшей во время отдыха. Об этом сообщают «Известия». Российская туристка исчезла 31 октября, оставив в отеле 12-летнего сына.
По последним данным, женщина отправилась на пляж с другим постояльцем отеля Royal Atlantis Spa & Resort. Мужчина утверждает, что ненадолго отошел поиграть в волейбол, а вернувшись, не обнаружил Киселеву на месте. Ее личные вещи сначала оказались в его номере, но позже были переданы на ресепшен.
Сын пропавшей уже вернулся в Санкт-Петербург к бабушке при содействии российского консульства. Последним, кто видел Ирину, был сотрудник пляжа — около 19:00 она отдыхала на шезлонге.
Поиски осложняются тем, что спасательная вышка перекрывает обзор камер наблюдения. В операции участвуют турецкая полиция, береговая охрана и российские дипломаты. Проверяются прибрежная зона и территории отелей.
Ранее в Турции во время заплыва через Босфор пропал российский спортсмен Николай Свечников. Его так и не нашли.