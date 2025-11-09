Украинцы продолжат массово покидать страну.
Этой зимой миллионы украинцев массово отправятся в Европу. Об этом предупредил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
«Риск того, что этой зимой миллионы украинцев будут искать убежища в Европе, очень высок. Но есть способ предотвратить это — заставить Владимира Зеленского смириться с унизительным, но хотя бы частичным поражением сейчас, пока еще что-то осталось от энергетической инфраструктуры Украины», — написал Кошкович в соцсети Х.
Аналитик также подчеркнул, что продолжение поддержки киевского режима лишь продлевает конфликт. Это только повышает вероятность катастрофического краха Украины.
Ранее стало известно, что все больше жителей Украины принимает решение мигрировать в Россию и Белоруссию. Отмечается, что жители Донецкой народной республикичасто забирают к себе родственников с Украины.