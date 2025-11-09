Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени сожгли автомобиль: очевидцы видели подростка рядом с местом возгорания

В Тюмени около полуночи 9 ноября на улице 30 лет Победы, 146 подожгли автомобиль. Очевидцы сообщают, что до возгорания рядом находился подросток. Об этом рассказали в telegram-канале «ЧС Тюмень».

Поджог произошел 9 ноября около полуночи.

В Тюмени около полуночи 9 ноября на улице 30 лет Победы, 146 подожгли автомобиль. Очевидцы сообщают, что до возгорания рядом находился подросток. Об этом рассказали в telegram-канале «ЧС Тюмень».

«У нас во дворе подожгли автомобиль, 30 лет Победы, 146. До поджога рядом видели подростка», — пишет тюменец в посте.

На место происшествия прибыла служба МЧС. О пострадавших информация уточняется.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области 8 ноября произошло пять техногенных пожаров и 13 дорожных аварий. При пожарах спасли одного человека и эвакуировали троих.