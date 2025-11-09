TASR: у Братиславы столкнулись два поезда

Кроме того, на место происшествия направляется министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток. «Сейчас я направляюсь к месту аварии — столкновению двух поездов между Братиславой и Пезинком. Твердо верю, что все пассажиры будут в порядке», — написал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).