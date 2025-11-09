Ричмонд
TASR: у Братиславы столкнулись два поезда

БРАТИСЛАВА, 9 ноября. /ТАСС/. Два поезда столкнулись близ Братиславы, имеется значительное число пострадавших. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

Источник: РИА "Новости"

На место ЧП направляются спасатели, пожарные и бригады скорой медицинской помощи. Столкновение поездов произошло на участке железной дороги между Братиславой и городом Пезинок (Западная Словакия).

Кроме того, на место происшествия направляется министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток. «Сейчас я направляюсь к месту аварии — столкновению двух поездов между Братиславой и Пезинком. Твердо верю, что все пассажиры будут в порядке», — написал он в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Между тем, согласно словацким СМИ, при аварии ранения получили несколько человек. Причины ЧП устанавливает полиция и эксперты республиканского управления железнодорожного транспорта.