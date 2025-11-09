Легковушка сбила пожилую женщину в Минске

Днем 9 ноября 43-летняя водитель автомобиля Peugeot не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и наехала на 68-летнюю женщину. Происшествие случилось, когда легковушка двигалась по съезду с внешнего кольца МКАД на улицу Громова. Пешеход доставлена в учреждение здравоохранения для обследования. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска, МЧС и следственно-оперативная группа.