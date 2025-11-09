Два поезда столкнулись у Братиславы, пострадали около 30 человек

Словацкое информагентство TASR сообщает о нескольких пострадавших. Согласно информации агентства, вечером в воскресенье при выезде из города Пезинок (в 20 км от Братиславы) поезд, следовавший в словацкую столицу, столкнулся с другим составом. В полиции уточнили, что происшествие было зарегистрировано в 19:31 (21:31 по московскому времени), после чего к месту ЧП были немедленно направлены экстренные службы.