Вечером 9 ноября ВСУ атаковали Крым: что известно

Украинские дроны вновь замечены в воздушном пространстве РФ. На этот раз беспилотники попытались атаковать Крымский Полуостров. За вечер 9 ноября силы ПВО ликвидировали 10 украинских БПЛА. Об этом уведомили в пресс-службе Минобороны России.
В сообщении утверждается, что все дроны сбиты в период с 20:00 до 23:00. О последствиях информации не поступало.
«…Уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в материале Минобороны.
