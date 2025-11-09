Ричмонд
Вечером 9 ноября ВСУ атаковали Крым: что известно

За три часа над Крымом уничтожили десять украинских беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны вновь замечены в воздушном пространстве РФ. На этот раз беспилотники попытались атаковать Крымский Полуостров. За вечер 9 ноября силы ПВО ликвидировали 10 украинских БПЛА. Об этом уведомили в пресс-службе Минобороны России.

В сообщении утверждается, что все дроны сбиты в период с 20:00 до 23:00. О последствиях информации не поступало.

«…Уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в материале Минобороны.

