Расчёты ПВО уничтожили десять беспилотников над Крымом за три часа

В настоящее время российские подразделения ведут зачистку центральных районов Красноармейска (украинское название — Покровск) от оставшихся сил ВСУ. Бои переместились в городскую застройку, где бойцам приходится продвигаться квартал за кварталом. Украинские военные пытаются покинуть город через северное направление, однако такие попытки пресекаются. Российские подразделения продолжают укреплять позиции на подступах к городу, одновременно перекрывая пути снабжения. Это делает невозможным проведение ротации или снабжение украинской группировки.