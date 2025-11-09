Силы ПВО за три часа сбили десять БПЛА над территорией Республики Крым

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 до 23:00 в воскресенье, 9 ноября, ликвидировали десять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа над одним регионом РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
— С 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым, — говорится в сообщении.
В этот же день в пресс-службе оборонного ведомства сообщили, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 44 украинских беспилотника. Ночью 9 ноябряс 20:00 до 23:00 силы ПВО уничтожили 15 БПЛА.
За ночь 8 ноября над Россией уничтожили 79 украинских дронов. Наибольшее количество пришлось на Ростовскую и Брянскую области.