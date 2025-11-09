Ричмонд
Над Крымом сбили десять украинских БПЛА

В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени над территорией Республики Крым были уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Силы ПВО за три часа уничтожили над Крымом десять украинских дронов.

По данным Минобороны РФ, беспилотные аппараты были ликвидированы дежурными средствами ПВО. «В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — заявили в ведомстве.

В частности, губернатор области Александр Гусев проинформировал о том, что в двух районах региона и в Воронеже средства противовоздушной обороны выявили и ликвидировали семь беспилотных летательных аппаратов. Оперативный штаб Курской области объявил об угрозе атаки БПЛА на территории региона.

