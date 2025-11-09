С севшего на мель судна в Норвегии вытекло 4 тысячи литров дизельного топлива

Местные власти сообщили, что в настоящее время предпринимаются меры по откачке топлива из судна для предотвращения дальнейшего распространения горючего в акватории. Однако, по их оценкам, ожидающиеся ухудшения погодных условий могут существенно затруднить проведение аварийно-спасательных работ.