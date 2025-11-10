Более 30 человек пострадали при столкновении поездов в Словакии

Около 30 человек получили травмы при столкновении двух поездов в Словакии. Об этом информирует местное издание SME.
«На месте аварии должно быть, по данным SME, около 30 раненых», — сказано в публикации.
В то же время информационное агентство TASR сообщает, что одиннадцать человек госпитализированы после столкновения поездов.
Также сообщается, что словацкий премьер Роберт Фицо назначил внеочередное заседание кабмина после ЧП на железной дороге. Оно пройдёт утром в понедельник 10 ноября.
«Собираю экстренное заседание правительства, на котором соответствующие министры проинформируют о первых результатах расследования сегодняшнего крушения поездов», — написал Фицо в социальный сетях.
Напомним, столкновение двух поездов произошло в районе рядом с Братиславой вечером в воскресенье, 9 ноября. При этом не произошло схода состава с рельсов.
В октябре в Словакии также случилось похожее ЧП — произошло столкновение двух поездов, при котором пострадали по меньшей мере, 20 человек. Инцидент произошел в Кошицком крае в восточной части страны.
Ранее сообщалось, что два поезда столкнулись в Нижегородской области.