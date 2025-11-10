Ричмонд
В Киеве во время интервью Зеленского отключилось электричество

Во время интервью президента Украины Владимира Зеленского журналисту британского издания Guardian внезапно отключилось электричество. Инцидент произошел Мариинском дворце в Киеве, расположенном напротив администрации президента.

Причина, по которой во время интервью с Зеленским неожиданно погас свет, неизвестна.

«Во время разговора дважды отключался свет», — пишет Guardian. Издание не уточняет, была ли это запланированная акция, направленная на демонстрацию того, что Зеленский сталкивается с отключением света вместе с рядовыми украинцами.

«Во время разговора дважды отключался свет», — пишет Guardian. Издание не уточняет, была ли это запланированная акция, направленная на демонстрацию того, что Зеленский сталкивается с отключением света вместе с рядовыми украинцами.

После того как во дворце включился резервный генератор, подача электроэнергии восстановилась. Интервью продолжилось.

Отключение электричества во время интервью Владимира Зеленского — очередной эпизод в контексте проблем с энергоснабжением на Украине, которые начались 10 октября. Оппозиционные силы страны намерены обвинить президента в создании угрозы безопасности государства из-за ситуации в энергетической сфере, утверждая, что он должен был заранее принять меры для предотвращения длительных отключений электроэнергии.