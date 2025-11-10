В Киеве во время интервью Зеленского отключилось электричество

Отключение электричества во время интервью Владимира Зеленского — очередной эпизод в контексте проблем с энергоснабжением на Украине, которые начались 10 октября. Оппозиционные силы страны намерены обвинить президента в создании угрозы безопасности государства из-за ситуации в энергетической сфере, утверждая, что он должен был заранее принять меры для предотвращения длительных отключений электроэнергии.