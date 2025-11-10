Ричмонд
Отек Квинке сорвал концерт Монеточки*

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Признанную иноагентом певицу Монеточку* (Елизавета Гырдымова*) увезли на «скорой» с концерта в Риге из-за начавшегося прямо на сцене отека Квинке.

Источник: © РИА Новости

«У меня прямо во время концерта случился отек Квинке… В первый раз такое! Начала задыхаться на сцене, увезли на скорой, теперь вот в больнице, прокололи лекарства. Уже дышу нормально, но пока плохо соображаю. Первым делом решила написать вам и извиниться», — написала певица в соцсети Instagram** (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Минюст РФ включил Монеточку* в реестр иностранных агентов в январе 2023 года.

* Внесена в реестр иноагентов.

**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.