В Словакии назвали причину столкновения поездов у Братиславы

Напомним, в воскресенье рядом со столицей Словакии столкнулись два поезда. В полиции уточнили, что происшествие было зарегистрировано в 19:31 (21:31 по московскому времени), после чего к месту ЧП были немедленно направлены экстренные службы. В результате столкновения поездов пострадали около 30 человек.