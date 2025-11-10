Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Словакии назвали причину столкновения поездов у Братиславы

Причиной столкновения поездов у Братиславы, по предварительным данным, могло стать нарушение сигнала одним из составов. Такое предположение высказал гендиректор «Железных дорог Словакии» Иван Беднарик.

Источник: Life.ru

«Причиной аварии, по всей вероятности, стал проезд одного из них на красный. Об этом сообщил генеральный директор “Железных дорог Словакии” Иван Беднарик. Пассажиров поездов эвакуируют на автобусах», — говорится в сообщении Словацкого телевидения и радио (STVR).

Уточняется, что большинство пассажиров поездов составляли студенты, ехавшие в Братиславу.

Напомним, в воскресенье рядом со столицей Словакии столкнулись два поезда. В полиции уточнили, что происшествие было зарегистрировано в 19:31 (21:31 по московскому времени), после чего к месту ЧП были немедленно направлены экстренные службы. В результате столкновения поездов пострадали около 30 человек.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.