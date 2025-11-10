В Словакии назвали причину столкновения поездов у Братиславы

«Причиной аварии, по всей вероятности, стал проезд одного из них на красный. Об этом сообщил генеральный директор “Железных дорог Словакии” Иван Беднарик. Пассажиров поездов эвакуируют на автобусах», — говорится в сообщении Словацкого телевидения и радио (STVR).
Уточняется, что большинство пассажиров поездов составляли студенты, ехавшие в Братиславу.
Напомним, в воскресенье рядом со столицей Словакии столкнулись два поезда. В полиции уточнили, что происшествие было зарегистрировано в 19:31 (21:31 по московскому времени), после чего к месту ЧП были немедленно направлены экстренные службы. В результате столкновения поездов пострадали около 30 человек.
